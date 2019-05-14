Fakro lmk çatı merdiveni tamamen Alman malı bir ürün olup son derece kaliteli ürünlerden imal edilmiştir. Bu nedenle de merdivenin malzeme yapısı tercih edilmesinin önemli bir sebebi. Fakro lmk çatı merdiveni yapı itibariyle metal olması, bu merdivenin üstünde çalışmakta olan usta ya da işçinin yaptığı işi öz güven ve aynı zamanda da büyük bir rahatlık içerisinde gerçekleştirmesine…
Fakro LML Metal Çatı Merdiveni
Mevsimlik ya da fazla eşyalarınızı depolamak amacı ile kullanmakta olduğunuz çatı katlarınızı ender de olsa kullanmanız gerektiğinde merdivene ihtiyaç duyarsınız. Bununla birlikte farklı dekorasyon fikirleriyle dizayn etmek istediğinizde çatı katlarını bir yaşam alanı haline getirecekseniz iyi bir merdiven ciddi bir ihtiyaç haline gelecektir. Bunun için son derece rahat ve konforlu, bir o kadar da güvenli…
Fakro LWK Çatı Merdiveni
Ahşap donanıma sahip olan fakro lwk çatı merdiveni yüksek erişim gerektiren çatılarda, dublex katlarda, asansör dairelerinde, çalışma alanlarımızdaki katlarda ve bunun gibi sayabileceğimiz daha birçok alanda büyük bir rahatlıkla kullanabileceğiniz özelliğe sahip. Yerden itibaren tavan yüksekliğine uygun olacak şekilde monte edilen fakro lwk çatı merdiveni ahşap modeli ve aynı zamanda da son derece kullanışlı olan yapısı ile üç…
Nukan Metal Katlanır Çatı Merdiveni
Profesyonel kadromuzla sadece size özel merdivenler imal ediyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafına hizmet sunmakta olan firmamızın siz değerli müşterileri için son derece kaliteli malzemelerden imal edilmiş olan nukan metal çatı merdivenleri, aynı zamanda dekoratif görünümleriyle de son derece uygun fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Üstelik ürünlerin montajı da firmamıza ait. Bilgi almak için bizi dilediğiniz zaman arayabilir…
Nukan Ahşap Katlanır Çatı Merdiveni
Nukan çatı merdiveni modellerimiz sahip olduğu estetik görünümü ve kullanışlılığı nedeniyle en çok tercih edilen yapı malzemelerinden bir tanesi olmuştur. Eskiden lüks bir malzeme olarak değerlendirilmekte olan çatı merdivenleri artık lüks olmaktan çıkmış ve bir zorunluluk haline gelmiştir. Çatı katlarına ya da tavan arasına hem kolay hem de güvenli çıkış sağlamakta olan bu merdivenler üç ya…
Nukan Alüminyum Çatı Merdiveni
Özellikle son yıllarda alüminyum çatı merdiveni yapılar için en çok rağbet gösterilen ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir. Katlanabilir şekilde üretilmekte olan bu merdivenler hem son derece sağlam ve dayanıklı olup hem de bir o kadar şık bir görünüme sahiptirler. Oldukça kullanışlı ve pratik kullanım özelliği bulunan alüminyum çatı merdiveni modelleri 3 parçalı katlanabilir alüminyum merdivenlerden oluşmaktadır. Bunun dışında 150…
Ahşap Çatı Merdiveni
Son derece zengin bir ahşap çatı merdiveni yelpazesine sahip olan firmamız, farklı işlevlere sahip modellerini sizlere sunmaya devam ediyor. Bizimle dilediğiniz an iletişim kurabilir, istediğiniz ahşap çatı merdiveni modelinin siparişini verebilirsiniz. Sizlere en iyi hizmeti sunabilmek bizler için en büyük mutluluktur. Ürünün teknik özellikleri ve firmamız tarafından verilen fiyatı karşılaştırıldığında ne kadar kazançlı olduğunuzu siz…
Motorlu Çatı Merdiveni
Kullanımı oldukça kolay olan ve aynı zamanda da bir o kadar sağlıklı olan motorlu çatı merdiveni modelleri tek dokunuşla zahmetsiz ve konforlu kullanımlar için uygundur. Merdivenin motoru tamamen sessiz olup son derece rahat bir manüel kullanıma sahiptir ve engelleme halinde anlık stop, otomatik durma özelliği, acil anlarda aküden çalışma ve aynı zamanda çatıdan giren soğuğu engelleme…
Elektrikli Çatı Merdiveni
Ev, iş yeri ve aklınıza gelebilecek tüm yaşam alanlarımız için gereksinim duyulan en önemli malzemelerden bir tanesi de hiç kuşkusuz ki çatı merdivenleri olmaktadır. İhtiyaç ve zevke göre farklı özellik ve tasarımlara sahip olabilen bu merdivenlerden en yenisi ve en çok tercih edilenlerden bir tanesi ise elektrikli çatı merdiveni olarak karşımıza çıkmaktadır. Dekoratif görünümünün yanı sıra kullanım…
Teleskopik Çatı Merdiveni
Çatı kapağına sığdırılabilir özelliğe sahip olan teleskopik çatı merdiveni modelleri, diğer klasik çatı modellerinin aksine sahip olduğu dekoratif görüntüsü ve kompakt özelliği sayesinde çatı katınızda alan işgal etmez. Bununla birlikte son derece küçük bir kapak açıklığına kurulması mümkündür. Gerek kurulum ve gerekse kullanım yönünden son derece pratik olan teleskopik çatı merdiveni aşınmaya dayanıklı özelliği bulunan anodize damarlı alüminyum iletkenli…
Portatif Çatı Merdiveni
Özellikle son senelerde yaşam alanları için büyük bir popülarite kazanan portatif çatı merdiveni ve diğer çatı merdiveni modelleri, mekanlarınız için en ideal şekilde tasalanarak alanınızın dış görünümüne hem dekoratif bir şıklık sağlamakta ve hem de bu alanların iyi bir yaşam alanı haline gelmesine imkân tanımaktadır. Teras katına çıkış sağlamak için klasik çatı merdivenlerinin dışında modern mimari için…
Minka Çatı Merdiveni
Yaşam alanlarımızda bulunan çatı ve tavanları etkin bir şekilde kullanabilmek adına çatı merdivenleri artık önemli bir zorunluluk haline gelmiştir. Minka çatı merdiveni modelleri gerek evlerde ve gerekse iş yerlerinde yer alan çatı yükseklikleri için farklı ebatlarda ve yüksekliklerde imal edilmektedirler. Kullanımı son derece basit ve kolay bir niteliğe sahip olan bu tür merdivenlerin; güvenli olarak imal edilmesi,…
Makaslı Çatı Merdiveni
Makaslı çatı merdiveni sahip olduğu kusursuz teknik özelliği ve güvenliği nedeniyle özellikle son yıllarda ciddi bir rağbet görmektedir. Kalitesi ve bunun yanı sıra da dekoratif görüntüsü sayesinde bu merdivenler, teknik yönden geliştirilmiş üstün özellikleri sayesinde sağlamlığı ile uzun yıllar kullanabileceğiniz özellikte imal edilmişlerdir. Tüm bunların yanı sıra kullanım performansları ile de gereksinimlerini doğrultusunda şık bir görüntü…
Optistep Çatı Merdiveni
Optistep çatı merdiveni modelleri gerek ev gerekse iş yerlerinizde çatı katlarınıza kolay erişim sağlamak istiyor ancak ortaya çıkacak inşaat faaliyetleri de sizi korkutuyorsa sizlere önerebileceğimiz en iyi alternatif optisep çatı merdiveni satın almanız olacaktır. Kurulumu ve kullanımı son derece basit ve pratik bir yapıya sahip olan bu merdiven türünün kullanım alanı geçen her gün daha da ileri…
Katlanır Çatı Merdiveni
Katlanır çatı merdiveni modelleri evlerinizde ya da iş yerlerinizde yapının kendi dahilinde yer alan üst kat ya da çatı katına çıkış merdivenleri, çok alan kaplaması nedeniyle alanın küçük görünmesine ya da daralmasına yol açabilmektedir. Bundan dolayı son derece yaratıcı bir şekilde tasarlanarak kullanıcıya gerek yer tasarrufu gerekse pratik kullanım imkanı sağlayan katlanabilir çatı merdiveni tavan…
Metal Çatı Merdiveni
Metal çatı merdiveni modelleri metal malzemeden üretilmiş olan çatı merdivenleri, teras ve aynı zamanda da çatı katlarında çıkışlarınızı sağlamak için özel olarak üretilmiş ve sağlam malzemelerden imal edilmiş olan ürünlerdir. Tasarım yönünden de kullanıma oldukça uygun olan ve bunun yanı sıra sistematik şekilde uyarlanmış olan çatı merdivenleri, bireylerin bu anlamdaki gereksinimlerini karşılayabilmek adına pek çok…
Teras Çatı Merdiveni
Teras çatı merdiveni modelleri tavan ve çatı aralarına iniş çıkışları güvenli bir hale getirmekte olan teras çatı merdivenleri mekanlarda diğer merdivenlerin yapılamayacağı kadar küçük dar alanlar için önemli oranda yer tasarrufuna imkan tanımaktadır. Son derece kolay ve bir o kadar da pratik kullanım özelliğine sahip olan ve aynı zamanda da katlanabilir nitelikteki çatı merdivenleri günümüzde…
Çatı Çıkış Kapakları
Çatı çıkış kapağı çatıya erişim kapağı olarak bilinir. Kullanıcı kolaylığını amaçlayan bu ürün ile ısı tasarrufu sağlamakta mümkün hale gelecektir. 180 derece dışa açılan sistemi ile hem bulunan alanın havalandırılmasında hem de gün ışından faydalanma da kolaylık sağlamaktadır. Güvenlik önlemi en üst seviyede tutulmuştur. Dışarıdan açılma ve müdahale gibi bir durum söz konusu değildir. Özel…