Ev, iş yeri ve aklınıza gelebilecek tüm yaşam alanlarımız için gereksinim duyulan en önemli malzemelerden bir tanesi de hiç kuşkusuz ki çatı merdivenleri olmaktadır. İhtiyaç ve zevke göre farklı özellik ve tasarımlara sahip olabilen bu merdivenlerden en yenisi ve en çok tercih edilenlerden bir tanesi ise elektrikli çatı merdiveni olarak karşımıza çıkmaktadır. Dekoratif görünümünün yanı sıra kullanım…